Будучи самым богатым человеком в мире, Маск пытается сблизиться с человеком, который вскоре может стать самым влиятельным человеком в мире во второй раз.
Маск, который официально поддержал Трампа после того, как бывший президент пережил покушение в субботу, теперь планирует ежемесячно жертвовать 45 миллионов долларов суперкомитету политических действий в поддержку его кампании по возвращению в Белый дом, сообщает WSJ .
Империя Маска была построена при поддержке правительства, и он кровно заинтересован в том, чтобы так продолжалось и дальше.
Если поддержка правительства является причиной поддержки Трампа, Маск об этом не говорил.
Вместо этого он сосредоточился в основном на политических вопросах, таких как иммиграция и честность выборов, часто усиливая ложь, сообщает Politifact.
Маск может быть наиболее заинтересован в президентстве Трампа в отношении траектории Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая годами преследовала его за его высказывания в социальных сетях.
Наблюдателей озадачивает то, что политика Трампа может ударить по активам Маска.
Трамп раскритиковал меры по стимулированию электромобилей.
А бывший президент призвал к ужесточению торговли с Китаем, где Tesla имеет значительное присутствие. Если Китай ответит ударом по Tesla, это может иметь катастрофические последствия для Маска.
Однако, поддержав возвращение Трампа в Белый дом, Маск может получить возможность направлять политику в желаемом для него направлении, особенно в отношении Китая.
«Конечно, если администрация Трампа будет существовать, она, по крайней мере, прислушается к аргументам Маска», — говорит профессор бизнеса Мичиганского университета Эрик Гордон.
Источник: axios.
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