Решение Трампа сделать Вэнса своим напарником по выборам имеет значение не только потому, что он будет его помощником, но и потому, что бывший президент резко изменил направление партии.

Выбор Трампа будет иметь последствия для партии на долгие годы.

Теперь Трамп пытается консолидировать ее в устойчивую будущую форму.

Учитывая, что Трампу 78 лет, также существует необычайно высокий риск того, что Вэнс действительно окажется в Овальном кабинете в течение следующих четырех лет.

Вэнс, которому 39, ровно в два раза моложе Трампа. Определенно смена поколений, но она означает преемственность с точки зрения траектории партии в сторону популизма и невмешательства.

Еще одно наблюдение: после покушения Трамп посылает сигналы о важности единства. Выбор Вэнса не проецирует единство ни внутри партии, ни за ее пределами; он убеждает базу, что его кампания останется агрессивной и конфронтационной.

Некоторые из людей, не верящих Трампу, утверждают, что Вэнс намного хуже Дональда Трампа — что он Трамп, но компетентный, сочетающий неолиберальные черты выпускника юридического факультета Йельского университета с популистской персоной рабочего парня из Миддлтауна, штат Огайо.

Контраргумент заключается в том, что эта персона — надувательство — настоящий Вэнс — тот парень, который хотел, чтобы истеблишмент был на 15 процентов менее оторванным от реальности, и что если Трамп уйдет со сцены, именно этот парень будет фактически править.

Что вы думаете, ребята: предвещает ли Вэнс будущее партии, которое будет менее радикальным или более радикальным, чем при Трампе?

Источник: washingtonpost.

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