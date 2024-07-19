Попытка российского наступления на Харьков на севере, начавшееся в мае, сходит на нет, их успехи в других местах вдоль линии фронта, особенно в Донбассе, были и стратегически незначительными, и достигнутыми только огромной ценой.

Ключевой вопрос не в рабочей силе. Россия, похоже, способна находить еще около 25 000 солдат каждый месяц, чтобы поддерживать численность на фронте около 470 000 человек, хотя она и платит за них больше.

Производство ракет для ударов по украинской инфраструктуре также растет. Но несмотря на все разговоры о том, что Россия стала военной экономикой , и около 8% ее ВВП тратится на военные расходы, она способна восполнить свои ошеломляющие потери танков, бронетранспортеров и артиллерии только за счет изъятия из хранилищ и восстановления запасов, накопленных в советское время.

Хотя эти запасы огромны, они не бесконечны.

По оценкам большинства разведывательных служб, за первые два года войны Россия потеряла около 3000 танков и 5000 других бронемашин.

Александр Гольц, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, говорит, что советские лидеры знали, что западный военный комплект был намного более продвинутым, чем их собственный, поэтому они выбрали массовость, штампуя тысячи бронемашин в мирное время на случай войны.

До своего распада, говорит Гольц, у Советского Союза было столько же бронемашин, сколько у всего остального мира вместе взятого.

Способность России создавать новые танки или боевые машины пехоты или даже восстанавливать старые затрудняется трудностями с получением комплектующих.

Более того, старая советская цепочка поставок вооружений больше не существует.



Еще одной серьезной проблемой является производство артиллерийских стволов.

Эксперты считают, что при нынешних темпах истощения восстановление российских танков и боевых машин пехоты со складов достигнет «критической точки истощения» ко второй половине следующего года.

Если ситуация с выпуском новой техники не изменится, то до конца этого года российским силам, возможно, придется скорректировать свою позицию на более оборонительную, говорит Йерстад. Это может стать очевидным даже до конца лета.

Азербайджанский эксперт Агиль Рустамзаде прокоментировал эти данные у себя в телеграм канале.



"Несомненно уменьшение количества вооружения и военной техники у российской армии отмечается. Но авторы статьи не учитывают количества оружия которое находится на ремонтных предприятиях и в самой российской армии. Без скачка огневой мощи украинской армии выводы в статье некорректны", - написал эксперт.

Источник: economist.

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