Хейли, которая еще совсем недавно была политическим соперником и яростным критиком бывшего президента Дональда Трампа, возможно, говорила о себе.

На второй вечер съезда в Милуоки, менее чем через 24 часа после того, как в том же зале один из лидеров профсоюзов осудил корпоративную Америку.

Хейли резко развернулась, пообещав Трампу свою поддержку и попросив других, кто выразил схожие опасения по поводу его возможного возвращения к власти, рассмотреть альтернативу президента Джо Байдена.

«Я начну с того, что совершенно ясно заявлю об одном: Дональд Трамп пользуется моей полной поддержкой. Точка», — заявила Хейли в начале своей речи, развеяв все оставшиеся предположения об обратном и в то же время разогрев толпу, которая встретила ее холодно.

Речь Хейли, произнесенная ночью после официального выдвижения Трампа, решительно закрыла дверь любым остаткам инакомыслия, которые висели над частями первичной кампании Республиканской партии 2024 года.

Одним из главных выводов по итогам второго вечера съезда Республиканской партии является то, что Хейли попадает на "борт" Трампа.

«Вам не обязательно соглашаться с Дональдом Трампом на 100%, чтобы голосовать за него», — сказала Хейли. «Поверьте мне».

Другие ораторы единодушно отдали должное бывшему президенту, назвав его самоотверженным лидером, который, находясь у власти, поднял Америку на самые высокие высоты, но затем увидел, как его работа была сведена на нет бездарным президентством Байдена.

Бывшие враги выстроились в очередь, чтобы восхвалять Трампа, признать ошибочность своих действий и сказать избирателям, что безмятежные дни первого срока Трампа покажутся скромными по сравнению с обещаниями другого.

Источник: CNN.

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