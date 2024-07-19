Джей Ди Вэнсу есть что сказать об Украине, поэтому Киев замер, когда в понедельник Дональд Трамп выбрал сенатора от Огайо своим напарником.

Сразу после вторжения России на Украину в феврале 2022 года Вэнс, тогдашний кандидат в Сенат США, заявил:

«Я должен быть с вами честен, мне на самом деле все равно, что произойдет с Украиной так или иначе».

Начиная с первых дней боевых действий, Вэнс ухватился за Украину как за один из своих знаковых вопросов внешней политики.

Его изоляционистская позиция отличает его от более традиционных республиканцев, а также укрепляет его связи с приверженцами MAGA Трампа.

Среди претензий Вэнса - Украина якобы не считает подаренное оружие.

Согласно меморандуму Сената, направленному Вэнсом в январе и цитирующему отчет надзорного органа Пентагона, Украина не отчитывается должным образом о вооружениях стоимостью 1 млрд долларов из 1,7 млрд долларов, включающих в себя чувствительные технологии.

Реальность:

В 2022 году Украина создала парламентскую комиссию по контролю за подаренным западным оружием.

«Украина подает отчеты о том, как мы используем американское оружие каждый квартал, в каких бригадах есть американское оружие и в каком количестве, и, конечно, что было потеряно в боях», — рассказала глава комиссии Александра Устинова. США также следят за оружием.

Еще одна претензия Вэнса - Запад не может превзойти Россию по производству оружия.

«Количество боеприпасов, которые мы можем отправить на Украину прямо сейчас, сильно ограничено не американской волей или деньгами, а американскими производственными мощностями», — заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.

По оценкам НАТО, Россия производит около 3 миллионов артиллерийских снарядов в год. Это примерно в три раза больше, чем Запад. Однако западное производство наращивает обороты. По оценкам Европейской комиссии, к 2026 году ЕС будет производить 2 миллиона снарядов в год. США намерены производить около 80 000 снарядов в месяц к концу этого года.

Претензия: Украина коррумпирована.

«Мы легко получаем полтриллиона долларов в долг из-за украинского конфликта... Зачем? Чтобы один из министров Зеленского мог купить яхту побольше?» — сказал он в интервью бывшему стратегу Трампа Стиву Бэннону в прошлом году.

«Я восхищаюсь храбростью украинцев... но давайте не будем путать храбрость украинских солдат на местах с тем фактом, что у них самое коррумпированное руководство и правительство в Европе и, возможно, самое коррумпированное руководство во всем мире», — сказал Вэнс в своей речи в Heritage Foundation.

Реальность: Украина довольно коррумпирована, несмотря на усилия правительства по очистке страны. В ежегодном Индексе восприятия коррупции Transparency International Украина занимает 104-е место из 180 стран с результатом 36 из 100 баллов, где 0 означает высокую коррумпированность.

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на востоке Украины, Украина имела значительно худший показатель — 26. Это фактически показатель России в этом году; она занимает 144-е место из 180 стран — намного хуже Украины. У Соединенных Штатов показатель 69, и они занимают 24-е место из 144 стран — лучше, чем Россия и Украина, но позади большей части Западной Европы.

А по поводу яхт. Слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский купил яхты, — это российский дезинформационный заговор , который подхватили члены Конгресса США.

Источник: politico.

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