За последние несколько лет Орбан стал, пожалуй, самым популярным иностранным лидером в Республиканской партии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер единственного авторитарного государства-члена Европейского союза, обвинил своих европейских коллег в том, что они «люди на Титанике, играющие на скрипках, пока судно тонет».

Орбан покинул конференцию рано утром, чтобы встретиться с Трампом во Флориде — это его второй визит в Мар-а-Лаго в этом году, после того как он отправился туда в марте, чтобы поддержать президентскую заявку Трампа.

В апреле Трамп выпустил видео, в котором назвал Орбана «великим человеком» и поклялся тесно сотрудничать с ним «снова, когда приму присягу».

Сенатор Дж. Д. Вэнс, напарник Трампа, назвал Орбана своим политическим вдохновителем, заявив, что «он принял несколько умных решений, которым мы могли бы поучиться в Соединенных Штатах».

Не секрет, что Трамп восхищается автократами, но Орбан представляет собой нечто особенно коварное. Венгрия стала авторитарным плацдармом в самом сердце Европы, выстраивая свою квазидиктатуру по индивидуальному заказу, чтобы выжить и даже процветать в месте, где большинство людей верят в демократию.

Орбан создал систему, которая может пускать пыль в глаза своим гражданам, заставляя их чувствовать, что у них есть власть над государством, даже когда государство оказывает власть над ними.

Многие поклонники Венгрии среди американских правых видят в Венгрии пример эффективного христианского консервативного управления и оплот против нападок культурных левых. Действительно, Орбан одержал ряд культурных побед.

Он запретил однополым парам усыновлять детей, построил заграждение на границе с Сербией, чтобы остановить миграцию, и запретил государственным удостоверениям личности распознавать пол человека как что-либо иное, кроме того, что было присвоено при рождении.

Система образования Венгрии находится под контролем правых; то же самое касается и основных СМИ.

Венгерские консерваторы выиграли культурную войну своей страны таким образом, как их коллеги не смогли выиграть нигде в западном мире. Некоторые из глобальных правых находят в этих достижениях много поводов для восхищения и даже зависти.

Но Орбан не является обычным консерватором. Он авторитарен, который сознательно использовал центральный компонент консерватизма, его приверженность видеть ценность в традициях и существующих социальных нормах, в целях сохранения своей власти. В своих обращениях к американской аудитории.

Орбан намеренно продвигал свою жесткую атаку на традиционные демократические институты как необходимый ответ на мятежных, даже революционных, левых.

Источник: theatlantic.