Визит Бориса Джонсона для встречи с Дональдом Трампом так скоро после того, как последний оказался на волосок от смерти, свидетельствует о том, насколько серьезной стала международная ситуация.

Кандидат от Республиканской партии только что выбрал Дж. Д. Вэнса, жесткого скептика по отношению к Украине, своим кандидатом на пост вице-президента на ноябрьских выборах - верный знак направления движения с точки зрения позиции США по войне и обороне в целом.

Поскольку Трампу почти гарантировано президентство после того, как он едва избежал пули убийцы, Борис должен знать, что сейчас первостепенное значение имеет попытка убедить Трампа продолжить поддержку Киева и более широкой европейской обороны.

Поскольку, как сейчас обстоят дела, Путин знает, что ему нужно только продержаться до ноября, когда, как предполагается, Трамп прекратит поддержку США Украины.

Обнадеживает, что Джонсон и Трамп говорили целый час. Есть сообщения, что бывший премьер-министр сыграл важную роль в убеждении Трампа дать Майку Джонсону в Конгрессе зеленый свет на прохождение 60 млрд долларов помощи США Киеву.

Но факт в том, что мы сейчас стоим на краю пропасти новой войны в Европе.

У Путина уже есть двухлетняя фора в Европе, особенно если Трамп и Вэнс введут прекращение огня на Украине в ноябре – огромная армия, которую он построил, будет перенаправлена ​​в другое место. Никто, кто изучал Путина или Россию в деталях, не верит, что он остановится на Украине.

Поскольку новоизбранный премьер-министр Британии Кир Стармер произносит свою королевскую речь, "медовый" месяц его сокрушительной победы на выборах окончательно и бесповоротно закончился.

У него может быть только время до ноября, чтобы подготовить страну к прямому конфликту с Россией. У Стармера, вероятно, есть 2-3 года, чтобы превратить свою армию в обычное сдерживающее средство для сдерживания дальнейшей российской экспансии.

Источник: telegraph.

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