Китайские чиновники презирают точку зрения президента Джо Байдена о том, что мир вовлечен в «битву между демократией и автократией».

По мнению китайских дипломатов, это опасные разговоры о холодной войне, но они сами — жесткие бойцы, всегда готовые посеять опасения дома и за рубежом по поводу недостатков западной демократии.

Слабости, выявленные президентскими выборами в Америке и, в частности, дебатами между Байденом и Дональдом Трампом 27 июня, могут помочь им в этом деле.



Однако злорадство Коммунистической партии смешано с опасениями.

Китайские пользователи сети поспешили высмеять встречу Байдена и Трампа. Клипы, демонстрирующие смущенные и неуклюжие высказывания Байдена, широко распространились в китайских социальных сетях.

«Один из них — «психически неуравновешенный преступник», а другой — «пожилой нарколептик», — написал один из комментаторов на Weibo.

Государственные СМИ также высказались. «Это полностью внутреннее дело Америки и не имеет никакого отношения к Китаю, но выборы в сша выявили так много проблем в Америке», — говорится в статье, размещенной в сети старшим журналистом и перепечатанной на новостных сайтах.

Официальное информационное агентство «Синьхуа» заявило, что дебаты «просто снова продемонстрировали миру хаос и раскол «американской демократии»».

Китай наслаждается мрачностью политического затруднительного положения Америки, он также опасается результата. Обе американские партии считают, что подъем Китая является вызовом американской мощи и угрожает либеральному порядку.

Байден и Трамп выступают за введение пошлин на китайские товары, чтобы защитить Америку от того, что они считают несправедливой торговой практикой Китая. Подход Трампа к внешней политике более транзакционный, но и менее предсказуемый.

Источник: economist.

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