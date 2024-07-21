Белорусский диктатор отмечает тридцатилетие своего пребывания у власти, однако его поддержка войны России на Украине и зависимость от денег Кремля делают его уязвимым.

В свои 69 лет Лукашенко полагается на российские деньги, чтобы удержать свой режим на плаву, и ему все труднее избегать прямого участия в войне.

Если он будет вынужден отправить войска, то, по словам инсайдеров, опрошенных для этой статьи, наибольшая угроза его власти будет исходить изнутри.

«Аппарат безопасности плохо подготовлен, и жертвы спровоцируют непредвиденную реакцию со стороны лоялистов», — сказал один чиновник. «Более того, ответные меры Украины могут вызвать беспорядки — не только среди оппозиции, но и среди сторонников режима, когда беспилотники и ракеты будут наносить удары по белорусским городам».

Война в Украине — это узы, из которых Лукашенко не может легко выбраться, — но это не единственная его проблема. Внутри его собственных кругов власти ситуация напряженная. Элиты Лукашенко будут следовать приказам только до тех пор, пока режим удовлетворяет их финансовые ожидания. Это хрупкая сделка.

Атмосфера страха повсюду.

Подавление инакомыслия привело к росту молчаливого негодования против Лукашенко. По словам опрошенных для этой статьи чиновников, существует раскол между полицией и широкой общественностью, поскольку люди сторонятся сотрудников полиции в общественном транспорте.

Те, кто остаются в системе, чувствуют давление, но из-за страха и репрессий никто не осмеливается высказаться.

Для настоящего раскола в системе необходим экзистенциальный кризис, утверждает Артем Шрайбман, белорусский аналитик и внештатный научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России.

К ним могут относиться быстрое ухудшение отношений с Россией, масштабный экономический кризис и связанные с ним массовые протесты, а также прямое втягивание Беларуси в войну на Украине.

Источник: politico.

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