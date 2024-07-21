Трамп после стрельбы нехарактерно склонился к идее веры и божественного провидения, подтверждая частные заявления союзников о том, что он глубоко размышляет.

Он написал на Truth Social, что «только Бог» спас его от смерти в субботу, и призвал страну «оставаться стойкими в нашей Вере», подписав свой пост эмодзи молитвенных рук.

Член палаты представителей Джим Бэнкс (республиканец от Индианы), сидевший во вторник с Трампом в ложе для его друзей и семьи, сказал, что Трамп, похоже, изменился.

«Реальность такова, что, когда я сидел рядом с ним… в течение полутора часов, было много упоминаний о вере и Боге, и он был очень тронут этим», — сказал Бэнкс изданию POLITICO..

Хотя должностные лица предвыборной кампании не раскрыли подробности своей речи о выдвижении кандидатуры, Трамп заявил, что после субботы он решил изменить свои замечания, отказавшись от чего-то «крайне жесткого», сосредоточенного на предполагаемой коррупции среди демократов.

Райнс Прибус, бывший председатель RNC и первый глава аппарата Белого дома при Трампе, сказал, что, когда он говорил с Трампом в воскресенье, бывший президент звучал «очень сдержанно».

«Я услышал, как кто-то выразил благодарность, признал чудо и очень быстро упомянул о том, что кто-то умер», — сказал Прибус.

И дело не только в Трампе. В то время как некоторые представители Республиканской партии на съезде этой недели продолжали свои атаки на демократов методом выжженной земли, другие лидеры партии призывали к изменению риторики.