Кандидат в вице-президенты Дональда Трампа Джей Ди Вэнс придерживается консервативных взглядов в отношении Китая, называя этого восточноазиатского гиганта «самой большой угрозой» для США.

Выбор Дональдом Трампом Дж. Д. Вэнса в качестве своего напарника по партии вице-президентов от Республиканской партии может означать, что его позиция в отношении Китая станет еще более жесткой, если бывший президент США будет переизбран.

«Существует двухпартийный консенсус относительно необходимости противостоять растущей мощи Китая, и Вэнс хочет противостоять растущему технологическому и экономическому могуществу Китая», — сказал Том Свитцер, исполнительный директор австралийского аналитического центра Centre for Independent Studies.

Вэнс, младший сенатор от Огайо, назвал Китай «самой большой угрозой» для Америки в интервью вскоре после своего избрания в понедельник (15 июля).

Это соответствует убеждению Трампа и даже многих демократов, что превращение Китая в мировую фабрику разрушило производственный сектор США.

Свитцер отметил, что многие республиканцы постепенно переключили свое внимание с Европы на Азию и намерены координировать усилия тех, кто выступает против амбиций Китая, чтобы коллективно противостоять Пекину.

По словам Гордона Флейка, генерального директора Perth USAsia Centre при Университете Западной Австралии, взгляды Вэнса на Китай «вероятно, немного более консервативны», чем взгляды Трампа.

Флейк добавил: «За полтора года своего пребывания у власти Вэнс проявил себя как, по его словам, «экономический националист», призывая США отменить статус «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле с Китаем и стремясь к гораздо более агрессивному подходу в вопросах безопасности. Он очень сосредоточен на Тайване».

Всем членам Всемирной торговой организации предоставляется статус «наиболее благоприятствуемой нации», что дает им преференциальный торговый режим, включающий более низкие тарифы и меньше барьеров.

Источник: channelnewsasia.

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