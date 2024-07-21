Нефункциональная экономическая система США не работает для простых людей, что делает ее уязвимой для эксплуатации демагогом вроде Трампа.

Когда США вступили в свою позднюю советскую фазу? Страна является геронтократией во главе с больными лидерами и с кризисом доверия к своей доминирующей идеологии; это разваливающаяся сверхдержава, страдающая от иностранного унижения (не в последнюю очередь в Афганистане).

Ее экономическая система с трудом удовлетворяет потребности многих ее людей. Сходство немного жуткое.

Конечно, есть и явные различия. США — демократия, хотя и сильно скомпрометированная богатыми корыстными интересами и согласованными усилиями правых по ослаблению избирательных прав, и это расово разнообразный союз штатов, а не нестабильная федерация наций.

Но, что самое важное, если Джо Байден — это Леонид Брежнев или один из двух его недолговечных преемников, то Дональд Трамп — это не Михаил Горбачев: он скорее американский Владимир Путин.

Покушение на Трампа знаменует собой дальнейшее погружение во тьму. Ранее в этом году опрос показал, что более трети американцев считают, что гражданская война в их жизни вероятна, а еще 13% выбрали вариант «весьма вероятна».

Возвращение Трампа в Белый дом, скорее всего, будет встречено реакцией на улицах. Любые подобные протесты могут быть использованы в качестве предлога для введения авторитарных мер, возможно, даже военного положения .

Сверхдержава, находящаяся в кризисе как внутри страны, так и за рубежом, рискует столкнуться с некой формой расплаты, как обнаружило советское руководство.

На западе рухнул санитарный кордон между центристами и тем, что лежит за его пределами: победа Трампа придаст смелости набирающим силу крайне правым движениям Европы. Либеральный порядок рушится у нас на глазах: мы едва начали размышлять о том, что лежит за его пределами.

Источник: theguardian.