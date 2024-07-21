Слова имеют значение в международной дипломатии, и Дональд Трамп изверг некоторые из них, которые особенно опасны.

Трамп дал понять, что, возможно, не будет защищать Тайвань от китайского вторжения.

Комментарий характеризует взгляд Трампа на внешнюю политику как на деловую сделку и, вероятно, апеллирует к политической базе, уставшей от сверхдержавных обязанностей Вашингтона.

«Тайвань должен платить нам за оборону», — сказал он Bloomberg Businessweek в интервью.

«Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании». Трамп продолжил намекать, что защита острова вообще невозможна. «Тайвань находится в 9500 милях», — сказал он. «Он находится в 68 милях от Китая».

Но хотя такие разговоры могут быть хорошей внутренней политикой, они превращаются в ужасную геополитическую стратегию.

Китайский диктатор Си Цзиньпин прислушивается к подсказкам относительно намерений Америки в Азии и учитывает их в своих расчетах по продвижению китайского влияния.

Замечания Трампа о Тайване играют ему на руку, подрывая самый фундаментальный, но хрупкий источник глобальной мощи США: уверенность в американском лидерстве.

На данный момент конфликт из-за Тайваня, который коммунистический режим в Пекине считает неотъемлемой частью Китая, вряд ли кажется неизбежным. ЦРУ считает , что Си приказал своим военным начальникам быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году, но это не значит, что он это сделает. Си сказал президенту Джо Байдену на ноябрьской встрече, что у него нет планов делать это (хотя было бы безрассудно верить китайскому лидеру на слово).

Китай подвергнет себя огромному риску, захватив остров. Если кампания провалится или спровоцирует дорогостоящую региональную войну, ценой может стать политическая карьера Си и, возможно, даже будущее коммунистического правления в Китае.

Создавая большую неопределенность относительно позиции США, Трамп повышает вероятность разрушительной войны в Восточной Азии.

Однако, возможно, еще более разрушительным является то, что Трамп подает сигнал американским партнерам в Азии.

Лидеры Китая, похоже, считают, что поддержка США позволяет многим правительствам в Азии противостоять китайскому региональному доминированию.

Если вера этих союзников в американские обязательства в Азии поколеблется — или даже если Си считает, что она поколеблется — это может убедить Китай быть еще более агрессивным в отстаивании своих спорных территориальных претензий в Южно-Китайском море, среди прочих интересов.

Азиатским лидерам, не только в Тайбэе, но и в Токио, Сеуле, Маниле, Нью-Дели и других местах, будет трудно удержать свои позиции под давлением Си, если они не уверены в поддержке США.

Источник: theatlantic.