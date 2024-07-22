Будущее Республиканской партии и, возможно, и Соединенных Штатов — это «Джей Ди» Вэнс - бывший морской пехотинец США, сенатор от Огайо, а теперь выбранный Трампом на пост потенциального вице-президента.

Вэнс получил звонок от Трампа - решение имеет колоссальные последствия.

Трамп может проповедовать единство после покушения на его жизнь, но здесь он опирается на свою базу, выбрав человека, который является культурно консервативным, экономически националистичным и критикует бесконечные войны, которые тянутся от Афганистана до Украины.

Это почти гарантирует, что Республиканская партия не вернется к консенсусу Рейгана, когда Трамп уйдет. Его революция постоянна.

Вэнс, которому в августе исполнится 40 лет, является первым кандидатом на пост вице-президента с растительностью на лице за 76 лет.

Если его изберут вместе с Трампом, он станет третьим самым молодым обладателем этой должности в истории Америки, уступая только Ричарду Никсону (40, при Дуайте Эйзенхауэре) и Джону Брекинриджу (36, при Джеймсе Бьюкенене).

The Telegraph поговорил с людьми, которые знают Вэнса и восхищаются им, чтобы понять, что он значит для США и мира. Один из них, телеведущий Такер Карлсон , выступил на этой неделе на Республиканском национальном съезде в его четвертый и последний вечер.

Он сказал The Telegraph, что взгляды Вэнса «гораздо ближе Трампу и избирателям Трампа, чем взгляды любого другого кандидата [на пост вице-президента]. Именно так должна работать демократия. Вэнс как напарник — это не просто хорошо, это необходимо».

Вэнс «скорее столкнется с оппозицией со стороны традиционной Республиканской партии, чем со стороны демократов».

Его политика ближе к венгерскому или польскому консерватизму, чем к американской, но Ахмари указывает на ее американские предшественники: популизм президента Эндрю Джексона 19-го века, чей портрет Трамп висел в Белом доме, а также «традиция Эйзенхауэра/Никсона» в Республиканской партии, которая заключила мир с государством всеобщего благосостояния и избегала авантюризма за рубежом.

Это Рейган или Джордж Буш-младший были отклонениями; Вэнс и другие являются возвратом к старой, более аутентичной консервативной традиции, которая не была движима корпоративной жадностью.

Источник: telegraph.

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