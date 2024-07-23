Четыре государства уже давно занимают антизападную позицию, отношения между ними в стиле «оси» «оформились» в феврале 2022 года.

На фоне войны в Украине, конфликта Израиля и ХАМАС и угроз Китая вторгнуться на Тайвань некоторые аналитики по вопросам безопасности и военные эксперты утверждают, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются «новыми державами оси», и мы движемся к третьей мировой войне.

По словам исполнительного директора Общества Генри Джексона доктора Алана Мендосы, хотя четыре государства уже давно занимают антизападную позицию, отношения между ними в стиле «оси» «оформились» в феврале 2022 года.

Это произошло, когда за несколько дней до вторжения России на Украину президент Владимир Путин посетил своего коллегу Си Цзиньпина в Пекине и заявил, что партнерство между их странами «не имеет границ».

После самого вторжения экономические санкции, введенные Западом, вынудили Путина все больше поворачиваться в сторону Китая, Ирана и Северной Кореи, которые не выступают против войны так, как это делает НАТО, добавляет Эви Эспинолл, директор британской группы внешней политики.

Поскольку Иран и Северная Корея уже помогали России на Украине, начало войны Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года стало вторым крупным конфликтом, в котором ядерные державы остались в стороне.

Когда в апреле Тегеран нанес беспрецедентный ракетный и беспилотный удар по Израилю, это вынудило США и Великобританию встать на защиту Израиля, в результате чего обе стороны оказались ближе к полномасштабной войне, чем за последние десятилетия.

Тем временем Владимир Путин укрепляет связи с Северной Кореей. В этом году Путин также продолжил развивать отношения с Китаем.

В мае он и Си Цзиньпин пообещали начать «новую эру» партнерства между Пекином и Москвой, а в июле на саммите в Казахстане заявили, что российско-китайские отношения «переживают лучший период в своей истории».

И хотя на Ближнем Востоке удалось избежать полномасштабного кризиса, многие эксперты утверждают, что возможное вторжение Китая на Тайвань представляет большую угрозу.

Эксперты сходятся во мнении, что наилучшим способом, которым, в частности, Великобритания может помочь противостоять росту так называемого «смертоносного квартета», является постоянная поддержка Украины.

«Если победит Путин, урок будет совершенно ясен: агрессия побеждает, и мы можем ожидать дальнейшей агрессии», — говорит исполнительный директор Общества Генри Джексона доктор Алан Мендоса.

Программа Китая «Один пояс, один путь» инвестирует в страны глобального юга, Великобритании также необходимо сохранять свою мягкую силу, чтобы не допустить перехода большего количества стран на другую сторону оси из-за лояльности Пекину.

Источник: news.sky.