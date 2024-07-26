Это проблема, которая мучает президента США с момента атак ХАМАС в октябре 2023 года.

Харрис придется найти сложный баланс между объяснением того, какой особый путь она намерена наметить в отношении Израиля и Палестины, и одновременно защитой деятельности администрации, в которой она все еще работает.

До сих пор позиция вице-президента по этому вопросу – и ее решение не председательствовать на выступлении Нетаньяху в Конгрессе – породили надежды в прогрессивных кругах, что она может занять более жесткую позицию по отношению к Израилю.

Такой сдвиг может оказаться жизненно важным для убеждения пропалестинских избирателей, разочарованных Байденом, прийти за нее на выборы в ноябре.

Она подтвердила позицию администрации Байдена относительно права Израиля защищать себя от ХАМАС. Но она также настаивала на том, что «международное гуманитарное право должно соблюдаться», подразумевая, что поведение Израиля рискует не соответствовать этому стандарту. «Поскольку Израиль защищает себя, важно, как», — сказала она .

В марте Харрис стала первым высокопоставленным чиновником администрации, призвавшим к «немедленному прекращению огня». Она снова резко раскритиковала действия израильского правительства в гуманитарных аспектах войны, что привело к «бесчеловечным условиям» в секторе Газа.

Фактически, доля американцев, которые считают любую внешнеполитическую проблему наиболее важной проблемой, стоящей перед страной, составляет в среднем около 10%-20%. Это примерно в три раза меньше, чем число тех, кто определяет экономические проблемы как свою главную заботу. Поэтому пропалестинские протесты в университетских городках в начале этого года и демонстрации в Вашингтоне на этой неделе могут преувеличивать важность проблемы, которая воодушевляет лишь активное меньшинство.

Источник: theconversation.

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