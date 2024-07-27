Из всех причин, по которым Камала Харрис лучше подготовлена, чем Джо Байден, чтобы победить Дональда Трампа в ноябре — ее относительная молодость.

Также огромную роль будет играть тот факт, что Харрис бывший прокурор, бросающий вызов осужденному преступнику, — ее самым большим преимуществом может быть ее послужной список в отношении абортов.

Харрис была фактическим защитником репродуктивных прав администрации Байдена; именно ее голос, а не Байдена, был громче всего в возражениях против запретов абортов и консервативных усилий по ограничению ЭКО и контрацепции.

По данным Белого дома, она является единственным вице-президентом, который совершил официальный визит в клинику абортов.

Будучи генеральным прокурором Калифорнии, Харрис расследовала деятельность активистов, выступающих против абортов.

Запреты на аборты безвозвратно изменили жизни бесчисленных американских женщин, но они стали политическим подарком демократам — одним из немногих преимуществ, которые партия имеет в этом году.

Сосредоточение внимания на абортах и ​​репродуктивной свободе дает демократам редкую возможность подобрать колеблющихся избирателей и сформировать преданных сторонников права на аборт демократов.

Демократ вроде Харрис, которая убедительно и страстно говорит о правах на аборт, является идеальным фоном для Трампа и Вэнса.

Ее позиция сильна в стране, где гнев по поводу запретов на аборты остается сильным. Кандидат, способный мобилизовать избирателей, выступающих за право на аборт, — это именно то, чего боятся республиканцы и в чем нуждаются демократы.

Если Харрис сделает репродуктивную свободу краеугольным камнем своей кампании, она может стать той женщиной, которая наконец-то разобьет президентский стеклянный потолок — и которая сохранит демократов в Белом доме.

Источник: theatlantic.

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