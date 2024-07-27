Также огромную роль будет играть тот факт, что Харрис бывший прокурор, бросающий вызов осужденному преступнику, — ее самым большим преимуществом может быть ее послужной список в отношении абортов.
Харрис была фактическим защитником репродуктивных прав администрации Байдена; именно ее голос, а не Байдена, был громче всего в возражениях против запретов абортов и консервативных усилий по ограничению ЭКО и контрацепции.
По данным Белого дома, она является единственным вице-президентом, который совершил официальный визит в клинику абортов.
Будучи генеральным прокурором Калифорнии, Харрис расследовала деятельность активистов, выступающих против абортов.
Запреты на аборты безвозвратно изменили жизни бесчисленных американских женщин, но они стали политическим подарком демократам — одним из немногих преимуществ, которые партия имеет в этом году.
Сосредоточение внимания на абортах и репродуктивной свободе дает демократам редкую возможность подобрать колеблющихся избирателей и сформировать преданных сторонников права на аборт демократов.
Демократ вроде Харрис, которая убедительно и страстно говорит о правах на аборт, является идеальным фоном для Трампа и Вэнса.
Ее позиция сильна в стране, где гнев по поводу запретов на аборты остается сильным. Кандидат, способный мобилизовать избирателей, выступающих за право на аборт, — это именно то, чего боятся республиканцы и в чем нуждаются демократы.
Если Харрис сделает репродуктивную свободу краеугольным камнем своей кампании, она может стать той женщиной, которая наконец-то разобьет президентский стеклянный потолок — и которая сохранит демократов в Белом доме.
Источник: theatlantic.
Последние новости:
Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.
Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.
Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.