Американский журналист, писатель и бывший спичрайтер 43-его президента США Джорджа Буша младшего Марк Тиссен считает, что Дональд Трамп мог бы преобразовать альянс.

Призыв Тиссена к преобразованию альянса НАТО в соответствии с программой MAGA был убедительно сформулирован, но, похоже, опирается на амбициозное видение Дональда Трампа, а не на реалистичное.

Тиссен приводит цитаты Трампа, которые предполагают намерение усилить НАТО и улучшить армию, но он упускает из виду другие цитаты, другие действия. Во время выборов 2016 года Трамп вслух задавался вопросом, нужно ли нам вообще НАТО.

Жалоба Трампа на то, что страны НАТО не платят достаточно, казалось, родилась не из желания, чтобы члены выполняли свои обязательства, а скорее из нетерпения по отношению к альянсу.

Трансатлантические альянсы не соответствовали его изоляционистским тенденциям.

Видение Тиссена Дональда Трампа, который поддержит Украину и выступит против Путина, кажется фантастическим. Он опускает просьбу Трампа об «одолжении» у президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году и недавнюю похвалу Трампа действиям Путина против Украины как «гениальным» и «умным».

Когда речь заходит об идее расширения НАТО в Тихоокеанском регионе, Тиссен опускает «любовь» между Трампом и лидером Северной Кореи и энтузиазм Трампа по поводу конституционных изменений 2018 года в Китае, которые по сути позволили Си Цзиньпину стать «пожизненным президентом». ( Он сказал: «Может быть, мы когда-нибудь попробуем это сделать».)

Ни одно из шести предложений Марка А. Тиссена по НАТО не было реализовано при второй администрации Трампа.

Новая платформа Республиканской партии, разработанная несколькими союзниками Трампа, упоминает НАТО только ближе к концу документа, что говорит о том, что возрожденный альянс не является приоритетом для предполагаемого кандидата и его республиканских пособников в Конгрессе.

Трамп критиковал то, сколько США тратит на помощь Украине, но это потому, что он считает, что война никогда не должна была произойти и никогда бы не произошла при нем.

Он назвал вторжение России «зверством»; сказал, что требования Владимира Путина сохранить всю украинскую территорию, которую он уже захватил, и заставить Украину отказаться от вступления в НАТО «неприемлемы»; и подчеркнул, что если Путин не согласится на справедливый мир, он увеличит помощь Киеву.

Источник: washingtonpost.

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