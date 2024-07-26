Вдали от публичной сцены, военные планировщики альянса были сосредоточены на оценке огромных затрат на восстановление скрипучей обороны Европы.
В прошлом году лидеры НАТО согласовали планы крупнейшего за три десятилетия пересмотра своего оборонного потенциала на фоне растущих опасений перед российской агрессией.
За кулисами чиновники с тех пор тщательно изучают минимальные требования к обороне для реализации этих планов, которые были отправлены национальным правительствам в последние недели, по словам одного военного специалиста по планированию, который говорил на условиях анонимности.
Минимальные требования подробно описывают нехватку армий НАТО в ключевых областях, давая приблизительное представление о том, сколько миллиардов евро может стоить устранение, сказал военный стратег.
НАТО стремится превратить эти требования в обязательные цели для отдельных правительств по обеспечению обороны Европы к осени 2025 года, когда оно проведет очередное заседание министров обороны.
Агентство Reuters поговорило с 12 военными и гражданскими чиновниками в Европе о секретных планах, которые выделили шесть областей, которые альянс из 32 стран определил как наиболее неотложные.
К ним относятся нехватка средств противовоздушной обороны и ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, головные боли с логистикой и отсутствие защищенной цифровой связи на поле боя, как показали беседы с представителями НАТО.
Кроме того, НАТО может возглавить человек, критикующий альянс – бывший президент Дональд Трамп – который обвинил европейских партнеров в использовании военной поддержки США.
«Независимо от результатов выборов в США, европейским союзникам необходимо будет продолжать наращивать свой оборонный потенциал, боеготовность сил и запасы боеприпасов», — заявил представитель НАТО.
НАТО находится на стадии наивысшей боевой готовности со времен холодной войны, и ее наиболее пессимистичные официальные лица, в том числе министр обороны Германии Борис Писториус, предупреждают, что нападение России на ее границы может произойти в течение пяти лет.
Источник: reuters.
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