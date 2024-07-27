После многих лет планирования встречи с президентом Байденом, Дональд Дж. Трамп и его команда будут вести кампанию против Камалы Харрис.

Трамп нападал на женщин-конкурентов и критиков в жестоких и личных выражениях.

Дональд Трамп и его политическая команда потратили почти два года на разработку кампании, направленной на то, чтобы победить Байдена.

Внезапно Трамп сталкивается с совершенно иным противником: вице-президентом, женщиной, почти на 20 лет моложе его, которая привносит свои собственные сильные и слабые стороны, но привносит новую неопределенность в то, что было удивительно статичной гонкой.

Союзники вице-президента Камалы Харрис уже сообщили , что она будет вести кампанию, построенную на теме «прокурор против преступника», подчеркивая свой опыт в качестве прокурора и тот факт, что Трамп был обвинен в нескольких юрисдикциях и осужден за 34 тяжких преступления.

Подход «прокурор против преступника» может понравиться не определившимся избирателям, которые были недовольны и Трампом, и президентом Байденом.

Это также может побудить Трампа, который остро реагирует на критику, возродить агрессивную манеру, которую он использовал против других чернокожих женщин-прокуроров, таких как Летиция Джеймс в Нью-Йорке и Фани Уиллис в Джорджии, которых он обеих называл «расистками» и нападал на них лично.

Трамп имеет долгую историю нападок на женщин-конкурентов и критиков в личных выражениях, обычно описывая их как психически неуравновешенных или хуже.

В случае с Харрис презрение проявляется как на публике, так и в личной жизни.

Трамп сказал людям, что она «говорит в рифму» — насмешливый намек на ее случайные предложения-салат, которые стали вирусными в социальных сетях.

Публично Трамп называл ее «отвратительной», «сумасшедшей» и «неуважительной», высмеивал ее смех, коверкал ее имя и рекламировал ложное утверждение о том, что Харрис конституционно не имеет права занимать пост вице-президента, что повторяет его расистскую «родительскую» кампанию против Барака Обамы.

Источник: nytimes.

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