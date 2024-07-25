Новое лейбористское правительство Великобритании стремится к более тесным военным связям с Германией и Францией.

Два крупнейших донора военной помощи Украине в Европе — Германия и Великобритания — объединяются для заключения оборонного пакта на фоне растущих опасений, что победа Дональда Трампа на выборах в США в ноябре может обернуться катастрофой для европейской безопасности.

Великобритания и Германия объединяют усилия в обороне, поскольку растут опасения, что Трамп откажется от Украины.

Опасения, что Вашингтон может резко ограничить поддержку Украины в следующем году, только усилились с тех пор, как кандидат-республиканец Трамп выбрал Дж. Д. Вэнса своим напарником.

Вэнс неоднократно подчеркивает свое несогласие с тем, что США выписывают то, что он называет «пустыми чеками», чтобы помочь Киеву отразить российское вторжение.

Великобритания является ярым сторонником Украины, и эта позиция сохранится и при новом левоцентристском лейбористском правительстве премьер-министра Кира Стармера, которое одержало убедительную победу на выборах в этом месяце.

Новое лейбористское правительство страны с большим энтузиазмом относится к налаживанию более глубокого оборонного сотрудничества с европейскими союзниками, чем его предшественник-консерватор, и в среду быстро подписало соглашение о сотрудничестве с Германией.

В рамках 48-часового тура по Европе, в ходе которого на этой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили посетил Францию, Польшу и Эстонию, он заключил соглашение со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в министерском комплексе Бендлерблок в Берлине.

Соглашение обязывает обе стороны усилить промышленную координацию и совместные операции, а также предполагает гораздо большее.

Источник: politico.

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