Почти все складывалось удачно для вице-президента Камалы Харрис в первые дни ее внезапной президентской кампании.

Быстрая консолидация поддержки Харрис со стороны партийных чиновников, огромный всплеск финансовых пожертвований и всплеск энтузиазма среди партийных активистов, который сметал отчаяние, охватившее многих демократов.

Тем не менее, Харрис остается аутсайдером в гонке с бывшим президентом Трампом , по крайней мере с точки зрения победы в штатах, необходимых для получения большинства в коллегии выборщиков.

Могут ли эти изменения повлиять на три фундаментальных стратегических решения, которые Харрис и ее главные советники должны принять в течение трех с половиной недель до открытия Национального съезда Демократической партии 19 августа.

Харрис должна быстро и последовательно:

— Определиться с выбором коллегии выборщиков, которая будет определять, как кампания будет расходовать свои деньги и, что особенно важно, свое ограниченное время;

— Выберите напарника , который поможет задать тон кампании и, по возможности, усилит избирательную стратегию;

— Возможно, самое важное — решить, как она хочет позиционировать себя в политическом плане, чтобы опровергнуть создаваемое республиканцами изображение ее как беспомощной, оторванной от реальности либералки из Калифорнии.

Обычно кампании тратят недели — иногда месяцы — на изучение кип данных, чтобы принять эти решения. У Харрис всего несколько дней.

Более того, Харрис и ее команде придется делать свой выбор, больше полагаясь на интуицию, чем обычно: данные опросов на данный момент дают интригующие подсказки относительно статуса гонки, но поскольку президентская кампания охватывает территорию, не имеющую прецедентов в американской политике, обе стороны и внешние аналитики действуют вслепую.

Источник: latimes.

Последние новости:

Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.