Очередной "мирный план Трампа" по Украине озвучил его бывший госсекретарь Майк Помпео в соавторстве с главой лоббистской компании BGR Group Дэвидом Урбаном.

Авторы считают, что нет никаких доказательств готовящейся "капитуляции" Трампа по Украине, если он станет президентом.

Они напоминают, что он начал поставки Javelin в Украину и "прикрыл" спикера Джонсона, когда тот разблокировал военный пакет для Киева.

По мнению Помпео и Урбана, в логике Трампа, поставлять оружие Украине, возрождая американскую оборонно-промышленную базу - "это хорошая политика".

Также авторы предлагают Трампу усилить поставки американских энергоресурсов, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков. Для этого нужно воссоздать союз с Саудовской Аравией и укрепить связи с Израилем.

Трамп должен "ввести реальные санкции против России", максимально заблокировав энергетику, "оживить НАТО", подняв планку военных расходов у стран Альянса до 3% ВВП.

Кроме того Трампу предлагается "создать программу ленд-лиза на 500 миллиардов долларов для Украины". "Позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", - пишут авторы.

Они также призывают "снять все ограничения на тип оружия, которое может получить и использовать Украина. Это восстановит позицию силы, и Путин осознает, что конфликт должен закончиться".

После остановки конфликта Украина должна вступить в НАТО и ЕС, после чего США должны взять на себя максимум 20% усилий по вооружению ее армии.

При этом Помпео и Урбан, судя по всему, считают, что Украина не вернет части территорий, но Запад официально российскими их не признает. Они также настаивают на "демилитаризации Крыма".

Украина получает в качестве "репараций" активы центрбанка РФ, замороженные на Западе.

Отметим, что сам Трамп таких планов не подтверждал. И обещал закончить войну в считанные дни, еще до своей инаугурации.

Очевидно, что за столь короткий срок он не успеет реализовать все меры, которых от него хочет его бывший госсекретарь.

Также Трамп неоднократно призывал к переговорам Украины с Россией, а не к военной победе Киева.

Кроме того, действующий соратник Трампа Ричард Греннел, который может стать госсекретарем, если республиканец победит на выборах, ранее излагал другой план - где предлагается не принимать Украину в НАТО, а часть ее территорий сделать "автономными зонами".

Однако важно отметить, что высказываемое мнение - это не планы самого Трампа, а то, что ему предлагается сделать со стороны части представителей республиканской партии.







«Мирный план» Бориса Джонсона

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом опубликовал колонку для Daily Mail, в которой изложил свой пошаговый «мирный план». По мнению Джонсона, Трамп вместе с другими западными партнерами должен позволить Украине поражать дальнобойным оружием, в том числе ракетами ATACMS и Storm Shadow, по российским аэродромам. И когда «Путина снова оттеснят» можно было бы предложить мирное соглашение.

РФ согласно этому плану отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Подконтрольная Киеву территория Украины признается свободной страной с перспективой скорейшего вступления в ЕС и НАТО.

Источник: WSJ.

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