Индия по-прежнему обеспокоена Китаем, но западные партнеры, такие как США и ЕС, гораздо полезнее для Нью-Дели, чем Москва.

Недавний визит Нарендры Моди в Россию был встречен в европейских столицах с предсказуемым разочарованием.

Поездка стала первым международным визитом премьер-министра Индии после его переизбрания в июне и его первым визитом в Москву почти за десятилетие.

Однако европейские и североамериканские лидеры не должны делать неправильные выводы о долгосрочной траектории Индии. Шаг Моди является напоминанием о его нежелании отказываться от России.

Но он также пытается найти тонкий баланс между управлением историческими связями Индии с Москвой, не углубляя их явно.

Фактически, принятие передовых промышленных демократий мира теперь является большим стратегическим приоритетом Индии - и тем, который представляет геополитические возможности для Европы.

Помимо топлива и боеприпасов Индия получает все меньше выгод от своего российского партнерства.

Напротив, взаимодействие Индии с Западом существенно возросло. Отношения с Соединенными Штатами становятся крепче в таких областях, как оборона и технологии.

Индия развивает важные военные партнерства с такими странами, как Франция и Израиль, стремясь в долгосрочной перспективе отучить себя от российского оборудования.

В Азии она сблизилась с Австралией , Японией и Южной Кореей . Исторически Индия была склонна быть осторожной в углублении связей с Западом и симпатизировать России. Теперь же в целом верно обратное.

Источник: European Council on Foreign Relations.