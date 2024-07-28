Когда 21 июля президент США Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки , он не только перевернул ход гонки, но и потенциально перевернул всю внешнюю политику Америки.

Хотя Харрис, как сообщается, планирует заменить по крайней мере трех главных чиновников внешней политики Байдена — советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина — ожидается большая преемственность политики Байдена.

За одним возможным исключением.

Есть большая вероятность, что администрация Харрис продолжит оказывать решительную поддержку Украине, как администрация Байдена, но менее вероятно, что Харрис продолжит оказывать решительную поддержку Израилю, как это делал Байден, в его собственной войне против палестинской террористической группировки ХАМАС.

Политика Байдена в отношении Украины, если говорить коротко, является решительной поддержкой Киева, но с мерами по предотвращению неконтролируемой эскалации, которая может втянуть державы НАТО напрямую в войну. Ничто из того, что сказала Харрис или ее советник по национальной безопасности Филипп Гордон, не указывает на радикальный отход от этой политики.

Но могут быть и некоторые изменения по краям. Многие украинцы винят Салливана, советника Байдена по национальной безопасности, в правилах США, запрещающих украинцам использовать американские боеприпасы — в частности, высокоточные баллистические ракеты — для ударов по российским войскам в глубине России.

Источник: telegraph.

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