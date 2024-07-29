Бывший президент Дональд Трамп не просто выбрал себе напарника — он подлил политического керосина в бушующий республиканский огонь внешней политики.

Выбрав 39-летнего сенатора Дж. Д. Вэнса, одного из ведущих голубей национальной безопасности партии, Трамп укрепил позиции изоляционистских сил, стремящихся разрушить ястребиный консенсус Республиканской партии, который сохранялся со времен Рейгана.

Если Трамп победит в ноябре, сторонники невмешательства получат одного из своих самых красноречивых сторонников на стороне Трампа.

Ястребов беспокоит то, что Вэнс может оказаться последним советником в ухе бывшего президента.

Придерживаясь партийной линии и восхваляя Вэнса в своих публичных комментариях, в частной обстановке сторонники вмешательства колебались от ужаса до простого беспокойства из-за того, что один из самых громких критиков помощи Украине вскоре может оказаться первым в очереди на пост президента.

Представитель Кен Калверт (республиканец, Калифорния), который курирует военные расходы в качестве председателя подкомитета по оборонным ассигнованиям, сказал одному из коллег, по словам человека, знакомого с этим обменом мнениями:

«Украинцам лучше поторопиться и победить». Другой влиятельный конгрессмен-республиканец просто сказал о выборе Вэнса: «Я напуган до смерти».

В серии интервью республиканцы из рейгановского крыла открыто призывали Трампа противостоять влиянию Вэнса, назначая более воинствующих чиновников национальной безопасности.

Источник: politico.

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