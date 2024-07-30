Замена Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов вызвала настоящий ажиотаж спекуляций о новых стратегических возможностях, которые ее кандидатура может открыть для ее партии.

И из всех этих придирок по поводу «переворота» совершенно ясно, что республиканцы, которые годами планировали кампанию против Байдена, были введены в заблуждение этой подменой.

Но существенно ли новый список демократов меняет стратегию или послание Трампа-Вэнса?

У республиканцев большой опыт, как положительный, так и отрицательный, в ведении чисто идеологической войны с кандидатами в президенты от Демократической партии.

Кампания Трампа и ее союзники уже прочесывают публичные записи в поисках всего, что они могут использовать, чтобы обвинить ее в желании «лишить финансирования» или подрезать полицию, обеспечить короткие сроки или досрочное освобождение для жестоких преступников или полностью декриминализировать неправомерное поведение.

Вероятно, самая умная стратегия для бюллетеня Трампа-Вэнса — помнить, что существенные опасения по поводу состояния страны при администрации Джо Байдена (наряду с дружеской амнезией по поводу администрации Трампа) дали республиканцам преимущество на протяжении большей части этого избирательного цикла.

Паника и средневековье в отношении Камалы Харрис могут упустить это преимущество и превратить выборы в выбор того типа изменений, которые хотят американцы, вместо простого референдума по непопулярному президентству.

Неясно, хватит ли у Трампа и его приспешников из MAGA темперамента, чтобы придерживаться выбранного курса, а не превращать последние этапы кампании 2024 года в 100 дней, которые будут ощущаться как 6 января.

Источник: nymag.

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