Кандидатура Камалы Харрис привнесла немного энергии в то, что было ядовитой президентской гонкой между , которые препирались из-за своих игр в гольф на национальном телевидении.

Но восхождение Харрис сопряжено с рисками.

Будучи вице-президентом Джо Байдена, Харрис по сути баллотируется как действующий президент. Она унаследует его слабости, которые республиканцы более чем готовы использовать.

Это наиболее очевидно в вопросе иммиграции.

Теперь кризис реален : встречи с мигрантами на южной границе Америки резко возросли во время администрации Байдена. В 2023 финансовом году на границе было зафиксировано почти 2,5 млн задержаний, что является рекордом.

25 июля республиканцы Палаты представителей (с шестью демократами) приняли резолюцию, осуждающую ее за неспособность «обеспечить безопасность границы». Дональд Трамп говорит о ее потенциальном президентстве в апокалиптических терминах.

«Камала Харрис сделает вторжение экспоненциально хуже», - сказал он журналистам. «Вся наша страна будет навсегда уничтожена».

Харрис знает, что граница является для нее политической обузой. Она попытается напомнить американцам о более драконовской политике г-на Трампа. Она рассматривает Марка Келли, сенатора от Аризоны и бывшего астронавта, как потенциального напарника.

Келли настойчиво призывал к усилению безопасности границ за годы до того, как Байден подписал свой указ. Она вполне может продолжить стратегию кнута и пряника своего босса: ужесточение правоприменения и поиск новых законных путей для нелегальных мигрантов, укоренившихся в своих общинах.

Источник: economist.

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