Вполне возможно, что европейские члены НАТО смогут убедить Белый дом Трампа сохранить за ними военную поддержку Киева — с некоторыми условиями.

Пережив покушение, бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии.

Между тем, последние опросы показывают, что вице-президент Камала Харрис — фаворитка на пост кандидата от Демократической партии — идет ноздря в ноздрю с Трампом.

Однако у премьер-министра Великобритании Кира Стармера нет иного выбора, кроме как оставаться рядом с президентом США, кем бы он ни оказался, — отсюда и его наступление очарованием в адрес Трампа, которое он начал несколько месяцев назад.

Хитрость в том, что Стармер — ярый сторонник Украины. Сидя прямо справа от себя на саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Великобритании на прошлой неделе, президент Украины Зеленский пообещал оказывать поддержку Киеву « столько, сколько потребуется».

Однако союзники Трампа, такие как Элбридж Колби, которого считают возможным советником Трампа по национальной безопасности , считают Китай, а не Россию, главной угрозой безопасности США, и считают, что Украина отвлекает ресурсы, необходимые для противостояния Китаю и защиты Тайваня.

Ранее Трамп хвастался, что может положить конец войне на Украине за 24 часа , хотя он и сделал оговорку после недавнего телефонного разговора с Зеленским , заявив, что «обе стороны смогут объединиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию».

Но большая проблема заключается в том, что идея Трампа о мирном урегулировании может просто означать, что Россия сохранит те территории Украины, которые она сейчас удерживает. Недавно он назначил сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса своим напарником, человека, который сказал, что ему все равно, что будет с Украиной.

Аналогичным образом Ричард Гренелл — возможный госсекретарь при Трампе — выступает за мирное соглашение для Украины , которое сохранит украинскую территорию, но позволит создать «автономные зоны».

Термин, который вполне может быть кодовым обозначением Украины, которая просто признает свои потери и двигается дальше.

Учитывая все это, если Трамп вернется в Белый дом, Великобритания и другие европейские члены НАТО могут оказаться перед сложным выбором: либо принять принудительное урегулирование в пользу России, либо поддержать Зеленского, отвергнув такую ​​сделку и продолжив сопротивляться российской агрессии.

В последнем сценарии Трамп может даже пресечь инакомыслие, отозвав гарантии обороны США у союзников, которых он считал «эскалаторами» войны, поставляя оружие Украине.

Кризис такого рода разделит и ослабит НАТО — до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины.

Источник: politico.

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