За публичным ликованием по поводу продвижения вице-президента Харрис на пост вероятного кандидата от их партии на пост президента скрывается беспокойство по поводу ее перспектив победить Трампа.

Законодатели-демократы признают, что Харрис еще не прошла проверку как кандидат и сталкивается с серьезными трудностями.

Тревога, по большей части, была отброшена из-за глубокого чувства облегчения от того, что президент Байден решил отказаться от своей попытки переизбраться.

После месяцев беспокойства из-за 81-летнего действующего президента законодатели-демократы рады объединиться вокруг Харрис в надежде, что она поддержит демократических доноров, а также молодых и избирателей из числа меньшинств.

Однако уже растут опасения относительно способности Харрис наладить такой же контакт, как это удалось Байдену в 2020 году, с белыми избирателями рабочего класса и профсоюзами в трех штатах, которые имели решающее значение для победы над Трампом: Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

«Она не была хорошим кандидатом», — сказал один сенатор-демократ о деятельности Харрис в качестве кандидата в президенты в 2020 году, когда она сняла свою кандидатуру с праймериз Демократической партии перед собраниями в Айове.

«И она, возможно, не столь хороша в политической борьбе, как Байден в расцвете сил», — добавила сенатор.

Законодатель утверждает, что чисто политические навыки Харрис не будут иметь такого решающего значения для ее успеха теперь, когда ее поддерживает почти вся Демократическая партия, и когда у нее есть четкий путь к выдвижению, когда Национальный комитет Демократической партии проведет виртуальные слушания в начале следующего месяца.

«Чтобы стать президентом, ей придется говорить о проблемах, которые затрагивают 60 процентов американцев, работающих людей, живущих от зарплаты до зарплаты», — заявил Сандерс в интервью The Hill на прошлой неделе.

Демократический стратег, связанный с Сандерсом, сказал, что неясно, будет ли Харрис более сильным кандидатом, чем Байден в ноябре. И источник отметил, что она была больше связана с защитой права на аборт и права голоса, чем с борьбой с экономическим неравенством в течение ее трех с половиной лет на посту вице-президента.

Источник: thehill.

Последние новости:

"Украинцам лучше поторопиться": республиканцы напуганы влиянием Вэнса на Трампа.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.