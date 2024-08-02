Законодатели-демократы признают, что Харрис еще не прошла проверку как кандидат и сталкивается с серьезными трудностями.
Тревога, по большей части, была отброшена из-за глубокого чувства облегчения от того, что президент Байден решил отказаться от своей попытки переизбраться.
После месяцев беспокойства из-за 81-летнего действующего президента законодатели-демократы рады объединиться вокруг Харрис в надежде, что она поддержит демократических доноров, а также молодых и избирателей из числа меньшинств.
Однако уже растут опасения относительно способности Харрис наладить такой же контакт, как это удалось Байдену в 2020 году, с белыми избирателями рабочего класса и профсоюзами в трех штатах, которые имели решающее значение для победы над Трампом: Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.
«Она не была хорошим кандидатом», — сказал один сенатор-демократ о деятельности Харрис в качестве кандидата в президенты в 2020 году, когда она сняла свою кандидатуру с праймериз Демократической партии перед собраниями в Айове.
«И она, возможно, не столь хороша в политической борьбе, как Байден в расцвете сил», — добавила сенатор.
Законодатель утверждает, что чисто политические навыки Харрис не будут иметь такого решающего значения для ее успеха теперь, когда ее поддерживает почти вся Демократическая партия, и когда у нее есть четкий путь к выдвижению, когда Национальный комитет Демократической партии проведет виртуальные слушания в начале следующего месяца.
«Чтобы стать президентом, ей придется говорить о проблемах, которые затрагивают 60 процентов американцев, работающих людей, живущих от зарплаты до зарплаты», — заявил Сандерс в интервью The Hill на прошлой неделе.
Демократический стратег, связанный с Сандерсом, сказал, что неясно, будет ли Харрис более сильным кандидатом, чем Байден в ноябре. И источник отметил, что она была больше связана с защитой права на аборт и права голоса, чем с борьбой с экономическим неравенством в течение ее трех с половиной лет на посту вице-президента.
Источник: thehill.
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