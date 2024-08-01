Неудивительно, что президент Эрдоган, ближайший друг ХАМАС, снова устно нападает на Израиль, но даже в Министерстве иностранных дел Израиля были немало удивлены тем, что сказал Эрдоган, и вчера вечером министерство постаралось проверить, действительно ли он это сказал.
На фоне войны «Железных мечей» Эрдоган практически за месяц довел отношения между Израилем и Турцией до нового минимума, прекратив полеты между двумя странами и введя эмбарго на торговлю, однако его вчерашнее заявление вышло далеко за рамки подобных мер.
«Нетаньяху, виновник геноцида палестинцев, встретит ту же участь, что и Гитлер», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, поддерживающем угрозу президента.
Угроза Эрдогана прозвучала на следующий день после того, как он "напал" на председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса (Абу Мазена) в Ризе, заявив, что Аббаса пригласили выступить в турецком парламенте в Анкаре, но он не ответил. «Он должен извиниться перед нами», — сказал Эрдоган.
«Посмотрим, приедет ли он». Согласно последним сообщениям, похоже, что упрек возымел желаемый эффект. Аббас должен вскоре появиться в турецком парламенте.
В рейтинге Global Firepower за 2024 год Турция занимает восьмое место в мире, а Израиль — семнадцатое. По большинству основных показателей, таких как численность личного состава, сухопутные войска, бюджеты и логистика, Турция опережает Израиль.
С другой стороны, Израиль превосходит Турцию по воздушной мощи благодаря своим самолетам F-35, которых у Турции нет из-за настойчивого желания Эрдогана купить российскую систему ПВО С-400.
Доктор Коэн-Янароджак: «Заявление было сделано президентом Турции, а не каким-то мелким политиком. Все, что говорит президент страны, следует воспринимать серьезно».
Источник: globes.
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