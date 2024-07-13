Турция и Венгрия готовятся к президентству Трампа и определяют свой собственный курс в альянсе.

Турция и Венгрия приехали на саммит НАТО, готовые к перестраховке и торгу.

На первый взгляд, они оба являются солидными членами альянса. Венгрия тратит 2,1 процента ВВП на оборону, что превышает целевой показатель альянса, и модернизирует свои вооруженные силы. У Турции вторая по величине армия НАТО после США

Но ни премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не являются удобными партнерами для остальных 32 членов альянса.

Они оба общаются с Россией, избегают поддержки Украины и проводят внешнюю политику, которая часто противоречит приоритетам НАТО. Оба хотят, чтобы НАТО было чисто оборонительным альянсом.

Они также готовятся к возможной смене правительства в Соединенных Штатах и ​​заигрывают с Дональдом Трампом.

Как только Орбан прибыл в Вашингтон после своей широко раскритикованной встречи в Москве и Пекине, он встретился с Эрдоганом. Позже он должен был вылететь во Флориду, чтобы оказать Трампу знаки внимания в Мар-а-Лаго.

Орбан использовал саммит НАТО в качестве своей последней платформы для проповеди своей самопровозглашенной «миротворческой» миссии — попытки положить конец войне на Украине на условиях, которые, судя по всему, установил российский лидер Владимир Путин, зачинщик войны.

Венгрия стала единственной страной НАТО, которая отказалась от новой миссии альянса по поддержке Украины путем координации поставок западного оружия и обучения украинских солдат.

Западные дипломаты в НАТО уже несколько лет наблюдают за контактами Анкары и Будапешта.

Самая большая головная боль для большинства союзников по НАТО возникла, когда обе страны затянули с заявкой Швеции на вступление в НАТО , поданной в 2022 году и одобренной лишь спустя более чем 600 дней.

Источник: politico.