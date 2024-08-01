Используя такие ассоциируемые с республиканцами термины, как «свобода» и «странный», фаворитка от Демократической партии усилила эмоциональную составляющую своей риторики.

Предвыборный посыл вице-президента Камалы Харрис ясен: она любит свободу, а Дональд Трамп — странный.

За неделю, прошедшую с тех пор, как президент Джо Байден выбыл из гонки , а вице-президент стал фаворитом, она перевернула с ног на голову предвыборные послания демократов, добавив резкий контраст, во многом заимствованный из типичной республиканской риторики.

Вместо более серьезного подхода Байдена ее кампания в основном опирается на простые слова с мощными эмоциональными призывами.

В своей первой предвыборной рекламе она переосмыслила повестку дня Демократической партии, сосредоточившись на «свободе», произнеся это слово четыре раза, чтобы подчеркнуть свою поддержку трудящихся («свобода не просто выживать, но и продвигаться вперед»).

Также она коснулась законов о безопасности огнестрельного оружия («свобода быть в безопасности от насилия с применением огнестрельного оружия») и доступа к абортам («свобода принимать решения относительно собственного тела»).

На случай, если вы каким-то образом пропустили сообщение, минутная реклама настроена на песню Бейонсе 2016 года «Freedom», в которой это слово повторяется еще 10 раз.

Своим мнением поделился Райан Тиг Беквит, редактор информационного бюллетеня.

Источник: msnbc.

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