Председатель КНР Си Цзиньпин наращивает усилия, чтобы позиционировать себя как миротворца, способного положить конец войне РФ в Украине.

В то время как Москва и Киев сталкиваются с давлением внутри страны и за рубежом, требующим найти способ положить конец войне, на прошлой неделе Китай принял своего первого высокопоставленного чиновника из Украины с начала конфликта в 2022 году.

Хотя министр иностранных дел Ван И сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что время для мирных переговоров «еще не пришло», он заявил, что обе стороны теперь сигнализируют о готовности к переговорам.

Пекин продолжил эту работу, направив своего специального посланника Ли Хуэя в Бразилию, Южную Африку и Индонезию, чтобы «создать условия для возобновления мирных переговоров» — страны, которые также воздержались от введения санкций против России под руководством США.

Китай не изменил своей позиции, но видит возможность зарекомендовать себя в качестве более сильного игрока, заявил Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги, добавив, что переговоры могут состояться уже в этом году.

«Китай готовится к последующим раундам переговоров», — сказал он, отметив, что уходящий президент Джо Байден также может попытаться заключить сделку, чтобы закрепить свое внешнеполитическое наследие.

«Пекин хочет получить свою долю успеха и позиционировать себя так, чтобы играть конструктивную роль и быть отмеченным за это».

Си работает над повышением своих миротворческих полномочий в регионах, где Вашингтон традиционно играл более важную роль, поскольку крупнейшие экономики мира борются за глобальное влияние — миссия, которая объединила Китай и Россию.

В прошлом году Пекин удивил Вашингтон, председательствуя на закрытии разрядки между давними соперниками Саудовской Аравией и Ираном.

Источник: bloomberg.

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