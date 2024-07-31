Северная Корея — одна из самых закрытых стран в мире, и у посторонних практически нет возможности узнать точное состояние здоровья Ким Чен Ына.

По словам южнокорейских депутатов, проинформированных разведывательным агентством Сеула, северокорейский лидер Ким Чен Ын готовит свою дочь-подростка к руководству ядерным государством после его смерти.

Ким Джу Э, возраст которой не подтвержден, была замечена со своим отцом на различных мероприятиях, что породило предположения о том, что г-н Ким выбрал ее в качестве представителя четвертого поколения семьи Ким, которая возглавит страну.

Депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Гвён заявил, что Национальная разведывательная служба Сеула (NIS) определила, что она была выбрана в качестве наследницы.

«Пхеньян готовит Ким Джу Э к роли наследницы престола, указывая на то, что она является наиболее вероятным преемником», — заявила она журналистам после брифинга разведывательного агентства.

В НИС также сообщили парламентариям, что Ким сейчас имеет «значительный избыточный вес» — «около 140 кг», что подвергает его «высокому риску сердечных заболеваний».

40-летний Ким известен своим пристрастием к алкоголю и курению, а также он происходит из семьи, в которой были случаи заболеваний сердца.

Однако, по словам Пака, NIS не исключает возможности того, что другой брат или сестра может стать потенциальной альтернативой в плане преемственности, учитывая, что Северная Корея не сделала официального заявления о преемственности.

Источник: abc.

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