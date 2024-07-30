Пока неизвестно, что произойдет после "украденных" выборов в Венесуэле в воскресенье, но уже можно быть относительно уверены в одном

Так, политика США в отношении этой страны оказалась унылым двухпартийным провалом.

И, как ни прискорбно, на горизонте не видно более многообещающего подхода.

В преддверии выборов и в Венесуэле, и за рубежом теплилась надежда, что это может наконец-то стать концом жестокой диктатуры Николаса Мадуро, который неправильно управлял некогда богатой и некогда демократической страной с тех пор, как в 2013 году пришел к власти левый популист Уго Чавес.

Хотя главному лидеру оппозиции — Марии Корине Мачадо — не разрешили баллотироваться, оппозиция объединилась вокруг ранее малоизвестного дипломата по имени Эдмундо Гонсалес.

Оппозиционные партии, несмотря на преследования со стороны правительства и насилие, призвали проголосовать против Мадуро.

Экзит-полы показали, что Гонсалес одержал убедительную победу , но избирательная власть Мадуро постановила иначе, заявив, что президент набрал 51 процент против 44 процентов Гонсалеса.

Венесуэльская избирательная система на самом деле имеет два способа подсчета голосов: компьютерную систему и бумажные бюллетени. То, что режим отказывается выдавать бумажные бюллетени, является ничем иным, как признанием в мошенничестве.

Уильям ЛеоГранде, специалист по латиноамериканской политике в Американском университете, предположил, что все пошло не совсем так, как планировал режим.

«Стратегия Мадуро заключалась в том, чтобы повысить свою международную легитимность, проведя более или менее заслуживающие доверия выборы, на которых он бы победил. Затем санкции США были бы сняты, и экономика начала бы восстанавливаться», — сказал ЛеоГранде.

«Но когда режиму наконец пришлось столкнуться с возможностью либо отказаться от международной легитимности, либо отказаться от власти, они решили отказаться от международной легитимности».

Длительная история тщетности действий США в Венесуэле не является обвинением ни республиканской, ни демократической администрации.

Источник: washingtonpost.

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