Министр обороны США заявил, что Китай «применяет принудительные меры, пытаясь изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».

Главы оборонных ведомств Японии и США, а также ведущие дипломаты договорились о дальнейшем укреплении военного сотрудничества путем модернизации командования и управления американскими войсками в этой восточноазиатской стране и укрепления там производства ракет по американской лицензии, назвав растущую угрозу со стороны Китая «величайшим стратегическим вызовом».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин присоединились к своим японским коллегам Йоко Камикаве и Минору Кихаре на заседании Консультативного комитета по безопасности Японии и США в Токио, известном как переговоры по безопасности «2+2», где они подтвердили свой двусторонний союз после отказа президента Джо Байдена от участия в ноябрьской президентской гонке.

Переговоры прошли в преддверии встречи министров иностранных дел Австралии, Японии, США и Индии.

В Японии находится более 50 000 американских солдат, но командующий Вооруженными силами США в Японии (USFJ), штаб-квартира которых находится в Йокоте, в западном пригороде Токио, не имеет никаких командных полномочий. Вместо этого инструкции поступают из Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) на Гавайях.

Новые планы дадут USFJ больше возможностей, при этом по-прежнему подчиняясь INDOPACOM.

Обновление командования «станет самым значительным изменением для Вооруженных сил США в Японии с момента их создания и одним из самых сильных улучшений в наших военных связях с Японией за 70 лет», — сказал Остин.

«Эти новые оперативные возможности и обязанности будут способствовать нашему коллективному сдерживанию».

В своем вступительном слове Остин заявил, что Китай «применяет насильственные меры, пытаясь изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях , вокруг Тайваня и во всем регионе», добавив, что ядерная программа Северной Кореи и ее углубляющееся сотрудничество с Россией «угрожают региональной и глобальной безопасности».

В совместном заявлении министры подтвердили приверженность США «расширенному сдерживанию», которое включает атомное оружие – на фоне ядерных угроз со стороны России и Китая.

Источник: theguardian.

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