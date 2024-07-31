ХАМАС охарактеризовал убийство своего политического лидера Исмаила Хании как серьезную эскалацию, которая не останется без ответа.

Его убийство в Иране будет воспринято как серьезный удар по усилиям по обеспечению прекращения огня в Газе, поскольку переговоры при посредничестве США, Катара и Египта зашли в тупик после месяцев переговоров.

Хания долгое время был главой политбюро ХАМАС и считался умеренной фигурой в движении, чья роль стала жизненно важной в постоянных дипломатических усилиях по обеспечению прекращения огня.

Он был избран главой политического крыла в 2017 году, прежде чем покинуть Газу и отправиться в изгнание в Катар два года спустя.

Из изгнания он стал лицом международной дипломатии палестинской группировки, курсируя между Турцией, Ираном и Катаром, присоединившись к группе лидеров ХАМАС, укрывшихся в Дохе и не имеющих возможности вернуться в Газу.

Тем не менее, Хания рассматривался как ключевая линия связи с такими жесткими деятелями, как Яхья Синвар в Газе.

Союзники Хании и даже бывшие соперники выступили с осуждением убийства в среду на фоне опасений, что его смерть во время визита в Тегеран может спровоцировать более широкий резонанс.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал убийство «трусливым актом и серьезной эскалацией». МИД Турции назвал убийство «отвратительным».

В то время лидер ХАМАС заявил, что нападение не изменит требований группировки о постоянном прекращении огня и возвращении перемещенных палестинцев из своих домов в ходе продолжающихся переговоров при посредничестве Дохи и Вашингтона.

Источник: theguardian.

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