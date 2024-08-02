На прошлой неделе Дональд Трамп выступил по национальному телевидению и предложил бомбить Мексику.
На вопрос Джесси Уоттерса из Fox News, рассмотрит ли он возможность нанесения ударов по наркокартелям, действующим в стране, Трамп ответил утвердительно — и сформулировал свой ответ как угрозу мексиканскому правительству.
«Мексике придется очень быстро разобраться с этим, иначе ответ будет абсолютным», — сказал бывший президент.
Это не одноразовый ответ на случайный вопрос. Трамп предлагал запустить ракеты по Мексике во время своего президентства , просил советников о «плане битвы» против картелей в прошлом году и недавно предложил отправить спецназовцев для убийства наркобаронов.
Идея войны в Мексике популярна среди республиканской элиты ; связанный с Трампом аналитический центр даже составил общий план того, как такая война может работать.
Есть все основания серьезно отнестись к предложению Трампа. Президенты, как правило, по крайней мере пытаются выполнять предвыборные обещания, и в настоящее время у них есть практически неограниченная власть для ведения войны.
Как бы немыслимо это ни звучало, есть разумная вероятность того, что Соединенные Штаты будут воевать на своей южной границе в ближайшие годы, если Дональд Трамп вернется в офис.
Источник: vox.
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