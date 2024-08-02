24 июля Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватило два китайских бомбардировщика Xian H-6K и два российских бомбардировщика Ту-95МС Bear, летевших недалеко от Аляски.
Оба типа бомбардировщиков способны нести ядерное оружие.
Бомбардировщики были перехвачены американскими истребителями F-16 и F-35 и канадскими истребителями CF-18.
Хотя самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не залетали в канадское или суверенное воздушное пространство США, они действовали в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).
Этот инцидент стал первым в своем роде для двух стран, продемонстрировав готовность Пекина и Москвы расширить сотрудничество в области своих стратегических ядерных сил и показав, что они продолжают испытывать решимость США, в том числе посредством действий в непосредственной близости от территории США.
Это первый раз, когда Китай и Россия провели совместное патрулирование вблизи Аляски и в северной части Тихого океана. Это также первый раз, когда китайские и российские самолеты взлетели с одной и той же российской авиабазы.
Хотя присутствие китайских бомбардировщиков в этом последнем патрулировании является новым, операция следует той же схеме, что и предыдущие российские патрули вблизи Аляски, при этом самолеты действуют в международном воздушном пространстве и соответствуют международному праву и практике.
США следует ожидать продолжения вызовов со стороны Китая и России в Западном полушарии, чтобы продемонстрировать, что территория США находится в пределах их досягаемости, а также дальнейших вызовов в других областях, включая море, космос и ядерное измерение.
Продолжая демонстрировать профессионализм в этих инцидентах и разоблачая безответственное поведение противника — как часто демонстрируют китайские и российские воздушные и морские силы — Соединенные Штаты могут продемонстрировать агрессивное поведение своих противников международному сообществу.
Однако лидерам США следует и дальше совершенствовать оборону своей территории от более широкого спектра угроз.
Источник: csis.
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