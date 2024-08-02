Эти совместные полеты происходят в период растущей конкуренции великих держав и укрепления китайско-российского партнерства «без границ».

24 июля Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватило два китайских бомбардировщика Xian H-6K и два российских бомбардировщика Ту-95МС Bear, летевших недалеко от Аляски.

Оба типа бомбардировщиков способны нести ядерное оружие.

Бомбардировщики были перехвачены американскими истребителями F-16 и F-35 и канадскими истребителями CF-18.

Хотя самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не залетали в канадское или суверенное воздушное пространство США, они действовали в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Этот инцидент стал первым в своем роде для двух стран, продемонстрировав готовность Пекина и Москвы расширить сотрудничество в области своих стратегических ядерных сил и показав, что они продолжают испытывать решимость США, в том числе посредством действий в непосредственной близости от территории США.

Это первый раз, когда Китай и Россия провели совместное патрулирование вблизи Аляски и в северной части Тихого океана. Это также первый раз, когда китайские и российские самолеты взлетели с одной и той же российской авиабазы.

Хотя присутствие китайских бомбардировщиков в этом последнем патрулировании является новым, операция следует той же схеме, что и предыдущие российские патрули вблизи Аляски, при этом самолеты действуют в международном воздушном пространстве и соответствуют международному праву и практике.

США следует ожидать продолжения вызовов со стороны Китая и России в Западном полушарии, чтобы продемонстрировать, что территория США находится в пределах их досягаемости, а также дальнейших вызовов в других областях, включая море, космос и ядерное измерение.

Продолжая демонстрировать профессионализм в этих инцидентах и ​​разоблачая безответственное поведение противника — как часто демонстрируют китайские и российские воздушные и морские силы — Соединенные Штаты могут продемонстрировать агрессивное поведение своих противников международному сообществу.

Однако лидерам США следует и дальше совершенствовать оборону своей территории от более широкого спектра угроз.

Источник: csis.

Последние новости:

Что должна сделать Камала Харрис, чтобы победить: эксперт назвал ключевые задачи.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.