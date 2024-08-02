Китай претендует на большую часть стратегического водного пути и пытается вытеснить соседей, таких как Филиппины, любая ошибка может привести к войне.

Дипломаты и военные чиновники пристально следят за столкновениями филиппинских и китайских судов вблизи отмели.

Существует опасение, что инцидент может стать смертельным и побудить Филиппины активировать договор о взаимной обороне с Соединенными Штатами.

Это может привести к кошмару: войне между Соединенными Штатами и Китаем.

В Южно-Китайском море находятся некоторые из самых продуктивных в мире рыбных промыслов, а также судоходные каналы, по которым проходит около трети мировой морской торговли.

Исследования показывают , что здесь также могут находиться крупные месторождения нефти и природного газа.

Правительства с конкурирующими претензиями на море — Бруней, Индонезия, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и Филиппины — имеют ограниченные возможности для сопротивления давлению Пекина.

Это отчасти потому, что китайские инвестиции в этих местах ставят их в трудное положение, когда они хотят защитить свои морские претензии, не нанося ущерба своим экономическим интересам.

«Все действуют очень осторожно», — сказал Аристио Ризка Дармаван, профессор права из Индонезии, изучающий безопасность на море.

Другим сдерживающим фактором является то, что Китай имеет крупнейшие в мире военно-морские и береговые флоты, а также большую морскую милицию .

На протяжении почти трех лет китайские власти препятствовали попыткам Филиппин пополнить запасы моряков на военном корабле времен Второй мировой войны , который филиппинский флот посадил на мель на отмели Секонд-Томас около четверти века назад.

Спустя несколько недель после июньского столкновения возле отмели Китай и Филиппины достигли очевидного соглашения о предотвращении столкновений там. Филиппины позже провели миссию по снабжению без инцидентов.

Однако это не уменьшило опасений, что будущая провокация — или просчет — может привести к конфликту.

С другой стороны, Китай и Филиппины «похоже, вполне готовы к деэскалации», и у Пекина мало стимулов провоцировать войну из-за отмели, считает Колин Кох, эксперт по морской безопасности в Юго-Восточной Азии.

«Я думаю, обе стороны понимают, что они довольно близки к реальности», — сказал он.

Источник: nytimes.

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