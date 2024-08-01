Чтобы протестующие смогли свергнуть коррумпированное правительство, Вашингтон и демократии Южной Америки должны протянуть им руку помощи.

В воскресенье венесуэльцы пошли на избирательные участки на президентских выборах.

По данным правительства, Мадуро победил, набрав 51% голосов, обойдя главного соперника Эдмундо Гонсалеса, который предположительно набрал 44%.

Но есть реальные проблемы с легитимностью выборов как со стороны венесуэльской общественности, так и со стороны многих правительств по всему полушарию и в Европе. Экзит-полы показали, что оппозиция имеет двузначное преимущество по всей стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть «серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа».

Даже Луис Инасиу Лула да Силва, левый президент Бразилии, который давно дружит с венесуэльским режимом, призвал к «беспристрастной проверке результатов».

На этой неделе прошли широкомасштабные, массовые уличные протесты, подобные тем, что едва не свергли Мадуро в 2015 году.

Народ Венесуэлы заслуживает не только честных выборов, но и возможности остановить экономическое и социальное свободное падение своей страны. Венесуэла — это трагическая история богатой нефтью страны — у нее самые большие разведанные запасы в мире — которая пережила длительный провал руководства с тех пор, как Чавес пришел к власти в 1999 году.

Для США и других демократий настало время вернуться к стратегии максимального давления.

Это означает усиление санкций в отношении лидеров режима и экспорта нефти; обнародование любых доказательств украденных голосов (включая рассекречивание данных американской разведки, если это необходимо); поощрение оппозиции к продолжению ненасильственных уличных протестов, используя уроки цветных революций, которые свергли коррумпированные правительства в Европе и Азии; и наращивание поддержки в Организации американских государств для наказания Мадуро.

Вашингтон также должен работать индивидуально со странами, желающими координировать кампанию давления, такими как Аргентина и Канада.

Наконец, США должны обеспечить Мадуро и его высокопоставленной команде возможность выезда — возможно, в асьенды на Кубе или дачи в России.

Источник: bloomberg.

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