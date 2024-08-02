Северная Корея сейчас работает над разработкой новой стратегии переговоров, сообщил агентству reuters высокопоставленный северокорейский дипломат, недавно сбежавший в Южную Корею.
В своем первом интервью международным СМИ Ли сказал, что Северная Корея определила Россию, США и Японию в качестве своих главных внешнеполитических приоритетов на этот год и далее.
Текущая позиция Северной Кореи после недавних заявлений, исключающих возможность диалога с США и предупреждающих о возможности вооруженной конфронтации.
Саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме в 2019 году провалился из-за санкций, в которых Ли частично обвинил решение Кима доверить командование «неопытным, невежественным» военным командирам с ядерной дипломатией.
Установив более тесные связи с Россией, Северная Корея получила помощь в области ракетных технологий и экономики. Но большей выгодой может стать блокирование дополнительных санкций и ослабление существующих, сказал Ри, добавив, что это повысит переговорную силу Пхеньяна с Вашингтоном.
«Россияне замарали свои руки, участвуя в незаконных сделках, и благодаря этому Северной Корее больше не нужно полагаться на США для снятия санкций, что по сути означает, что они лишили США одного ключевого козыря».
Источник: reuters.
Последние новости:
Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.
Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.
Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.