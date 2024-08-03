Кого бы фон дер Ляйен ни поставила на этот пост, ей придется объединить и укрепить крайне раздробленную отрасль.

Урсула фон дер Ляйен пообещала создать должность комиссара по обороне в рамках своих планов на второй срок на посту главы Европейской комиссии.

Кто бы это ни был, ему предстоит непростая задача по объединению отрасли, рост которой долгое время был раздроблен и буксует.

Планы по унификации правил на едином рынке всегда наталкиваются на стену сопротивления со стороны стран, которые могут проиграть, — и тем более в этом чувствительном и в значительной степени национальном секторе.

Однако многие утверждают, что это единственный способ укрепить молодую промышленность ЕС и сохранить безопасность блока, поскольку Россия становится все более агрессивной, а поддержка США может ослабнуть.

Многие политики теперь признают, что Европа, долгое время привыкшая экономить на своих военных расходах, должна активизировать свои усилия после войны на Украине.

Однако отечественная промышленность ЕС недостаточно сильна даже для того, чтобы удовлетворить этот слабый спрос: большинство оборонных закупок государств-членов по-прежнему осуществляется за пределами Европы.

Главной политической задачей для нового комиссара по обороне станет вопрос о том, в какой степени потребности ЕС должны удовлетворяться за счет внутренних источников.

Недавняя стратегия ЕС предполагала, что к 2030 году 35% расходов на оборону должны поступать из внутренних источников блока — сравнительно скромная цифра, которая все же представляет собой значительный рост по сравнению с 22%, наблюдавшимися сразу после российского вторжения.

У Европы есть очевидные причины желать усилить собственную промышленность — не в последнюю очередь из-за риска прихода второй администрации Трампа в США, что может ослабить приверженность США НАТО.

Источник: euronews.

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