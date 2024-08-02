И к тому времени, когда вице-президент Камала Харрис вышла на сцену в Атланте, чтобы, по словам ее помощников, дать старт ее новой и улучшенной кампании, стало ясно, что президент Байден остался в далеком воспоминании — его имя даже не упоминалось в ее выступлениях.

«Импульс в этой гонке меняется», — заявила она из-за трибуны, украшенной вице-президентской печатью. «Есть признаки того, что Дональд Трамп это чувствует».

Но настоящее испытание еще впереди: сможет ли Харрис превратить волну сдерживаемой либеральной энергии в устойчивый импульс.

Хотя опросы показывают, что основные избиратели партии сплотились вокруг г-жи Харрис, гонка остается в состоянии ничьей , отражая политику яростно разделенной нации.

После месяцев истощения демократов из-за ослабленного кандидата Харрис должна теперь восстановить коалицию, которая привела демократов — и список Байдена-Харрис — к победе в 2020 году.

В некотором смысле ее кампания остается в стадии разработки.

Ей еще предстоит полностью раскрыть свое собственное видение партии и страны, помимо того, что она унаследовала, или дать интервью новостным СМИ.

И ей все еще нужно выбрать напарника, хотя объявление ожидается в начале следующей недели . Предупредив, что никаких решений по вице-президентам еще не принято, ее кампания объявила во вторник вечером, что новый список начнет движение по семи колеблющимся штатам на следующей неделе — начиная с Филадельфии.

Она будет действовать в одной из самых непредсказуемых политических сред за последнее время. Со времен эры черно-белого телевидения два кандидата не соревновались в гонке, измеряемой неделями, а не в традиционной битве за Белый дом, которая длилась почти год.

Сжатые сроки могут либо увеличить ее поддержку настолько, чтобы она продержалась до конца выборов, либо полностью ее разрушить.

Источник: nytimes.

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