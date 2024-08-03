Не прошло и двух недель, как предполагаемый кандидат от Демократической партии, как Харрис стерла лидерство Трампа во многих национальных опросах.

Когда Дональд Трамп заявил ​​в воинственном интервью на сцене съезда Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго, что Камала Харрис приняла свою идентичность как чернокожая женщина в попытке получить политическое преимущество, он вызвал ужасные вздохи у аудитории.

«Она была индианкой все это время, а потом внезапно сделала поворот и стала чернокожей», — сказал он.

Это было неточным оскорблением, а также странным. Харрис всегда гордилась своей смешанной расой: она дочь индийской матери и чернокожего отца с Ямайки, оба из которых иммигрировали в США.

Она училась в Говарде, исторически черном колледже, где она присоединилась к одному из самых легендарных женских обществ черной Америки. Тем не менее, Трамп удвоил ставку на эту особенно трамповскую форму языка ненависти.

В посте на платформе Truth Social он написал: «Безумная Камала говорит, что она индианка, а не черная. Это большое дело. Холодная фальшивка. Она использует всех, включая свою расовую идентичность!».

Суть здесь проста: попытки Трампа за последние двадцать четыре часа перевести политические дебаты на свои собственные ложные и оскорбительные утверждения о гонке вице-президента вполне могут быть политической катастрофой, но они не являются случайностью, оплошностью или недисциплинированным упущением.

Не прошло и двух недель, как предполагаемый кандидат от Демократической партии, как Харрис стерла лидерство Трампа во многих национальных опросах, и она также выглядит конкурентоспособной или впереди в последних опросах по колеблющимся штатам.

Источник: newyorker.

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