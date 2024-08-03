Высокопоставленные деятели Республиканской партии выступили с редкой критикой в ​​адрес кандидата за «самонанесение раны».

Заявления Дональда Трампа о том, что Камала Харрис лишь недавно «стала черной», подверглись критике со стороны его коллег-республиканцев.

Ряд республиканцев, сделав редкий упрек своему кандидату в президенты, выразили обеспокоенность по поводу его высказываний, которые были осуждены как расистские.

«Я думаю, что лучший подход — сосредоточиться на политике Камалы Харрис — именно об этом я и говорил», — сказал сенатор Стив Дейнс из Монтаны, руководитель предвыборной кампании Республиканской партии.

Сенатор Джош Хоули из Миссури также заявил журналистам, что «для обеих сторон не лучшая идея играть в политику расовой идентичности».

А сенатор от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что ему «явно не понравилось то, что он услышал от Трампа».

Выступая в среду на съезде чернокожих журналистов, Трамп спросил, является ли Харрис, вице-президент США и предполагаемый кандидат от Демократической партии, индианкой или чернокожей.

«Я уважаю обоих, но она, очевидно, нет, потому что она была индианкой всю дорогу, а потом вдруг сделала поворот и стала черной», — продолжил он.

Харрис ответила, что американский народ заслуживает лучшего, чем подобное «разногласие» и «неуважение».

Источник: telegraph.

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