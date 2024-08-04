Премьер-министр Италии и председатель Европейской комиссии были близки, но все изменилось.

Джорджия Мелони затевает конфликт с Урсулой фон дер Ляйен и это может обернуться неприятностями.

Премьер-министр Италии в ярости из-за ежегодного отчета Европейской комиссии о верховенстве права , в котором выражена обеспокоенность по поводу свободы прессы в Италии и независимости ее общественного вещателя Rai.

Мелони подала в суд на журналистов, ссылаясь на клевету, которая является уголовным преступлением, караемым в Италии тюремным заключением.

А ее назначение лоялистов на руководящие должности в государственном вещателе привело к уходу некоторых ведущих журналистов.

После публикации отчета Мелони направила письмо фон дер Ляйен, президенту Европейской комиссии, в котором заявил, что критика в отчете привела к «неуклюжим и лживым нападкам» со стороны журналистов.

Это последний случай взаимодействия в ухудшающихся отношениях между двумя лидерами.

В течение двух недель с тех пор, как члены Европейского парламента окончательно утвердили второй срок фон дер Ляйен, правительство Мелони продолжало конфликтовать с Европейской комиссией, поднимая тревогу по поводу отношений, которые когда-то считались цивилизованными и построенными по расчету.

Высокопоставленные должностные лица и дипломаты ЕС усомнились в целесообразности публичного увольнения фон дер Ляйен.

«То, что сделала Мелони, было просто глупостью», — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС после голосования в парламенте. «Она сожгла так много политического капитала за несколько недель».

Источник: politico.

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