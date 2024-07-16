Премьер-министр Италии быстро стала, пожалуй, ведущим в мире представителем драматического закатывания глаз.

На этой неделе на саммите НАТО мы увидели классику жанра, когда Мелони — ожидая Байдена — нелепо преувеличенно закатила глаза, прежде чем сделать вид, что проверяет часы, которые на ней не были.

Затем она делает такое выражение лица, которое обычно приберегаешь для момента, когда находишься на фестивале и обнаруживаешь, что вместо того, чтобы просто платить за вещи наличными, нужно стоять в очереди, чтобы купить жетоны, которые можно обменять на напитки, а также в отдельной очереди, чтобы купить жетоны, которые можно обменять на еду.

Поскольку на карту поставлено выживание свободного мира: таким образом, когда Байден путает Камалу Харрис и Дональда Трампа — как это уже произошло в НАТО — она может немедленно налететь с огромным закатыванием глаз, и все будут слишком заняты смехом, чтобы осознать ужас происходящего.

Это была бы улица с двусторонним движением. Если бы, например, Мелони собиралась еще больше ужесточить правила иммиграции, то Байден мог бы разрядить обстановку, скажем, смешав Эммануэля Макрона и Франсуа Миттерана!

Источник: politico.