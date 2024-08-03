Опрос показывает, что гендерный разрыв увеличивается, потому что мужчины поддерживают Дональда Трампа, а женщины предпочитают Камалу Харрис.

Выборы США в 2024 году будут определяться битвой статей, поскольку опрос The Times показывает, что гендерный разрыв между избирателями растет с тех пор, как Камала Гаррис вступила в президентскую гонку против Дональда Трампа.

Опрос YouGov показал, что гендерный разрыв увеличился через несколько дней после того, как Харрис начала свою кампанию после решения президента Байдена выйти из гонки.

На следующей неделе Харрис будет утверждена кандидатом в президенты от Демократической партии, а это означает, что гонка за Белый дом во второй раз станет соревнованием между мужчиной и женщиной, отмечает Хью Томлинсон, репортер газеты The Times.

Согласно результатам опроса, проведенного 22-23 июля среди 1170 зарегистрированных избирателей, Харрис имеет преимущество в 11 процентных пунктах среди женщин (51% против 40%).

Однако Трамп имеет еще большее преимущество в 18 процентных пунктах среди мужчин (54% против 36%), что создает общую разницу в поддержке между полами на уровне 29 процентных пунктов.

"Гендерный разрыв увеличился с тех пор, как Харрис стала вероятным кандидатом - как потому, что она имеет лучшие показатели, чем Байден, среди женщин, так и потому, что она имеет худшие показатели среди мужчин", - отметил Карл Бялик, политический редактор YouGov .

Этот разрыв является отражением разрыва между Трампом и Хиллари Клинтон на выборах 2016 года — единственной президентской гонке, где мужчина противостоял женщине.

Опрос также показал, что со времени выборов 2016 года доля избирателей, считающих, что США готовы избрать женщину на высшую должность, заметно снизилась.

54% избирателей заявили, что США готовы избрать женщину президентом по сравнению с 63% в опросе YouGov в 2015 году.

Отражая уменьшение количества избирателей, которые верят, что США изберут женщину президентом, 35% демократов заявили, что Харрис должна избрать мужчину в кандидаты на должность вице-президента. Лишь 6% хотят, чтобы она выбрала женщину.

Источник: thetimes .

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